Сьогодні - Всесвітній день без тютюну

Сьогодні відзначається Всесвітній день без тютюну, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Щороку 31 травня ВООЗ відзначає Всесвітній день без тютюну, під час якого акцентуються ризики для здоров'я, що супутні вживанню тютюну, і пропагуються дієві заходи політики зі скороченню його споживання.

Вживання тютюну є другою причиною смерті на глобальному рівні (після гіпертензії) і на сьогодні від цього вмирає один з десяти дорослих у всьому світі.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я заснувала Всесвітній день без тютюну в 1987 році, аби звернути увагу світової спільноти на тютюнову епідемію і її смертоносні наслідки. Цей день дозволяє пропагувати конкретні заходи з боротьби проти тютюну і сприяти дотриманню Рамкової конвенції ВООЗ з питань боротьби проти тютюну. Вживання тютюну є основною попереджуваною епідемією, з якою зустрічається співтовариство у сфері охорони здоров'я.

32 країни вже ввели заборону на рекламу тютюну і спонсорування тютюновими компаніями добродійних заходів.

За даними ЗМІ, міжнародна практика свідчить про те, що кількість курців у світі скорочується. Проте заборони не завжди змушують відмовлятися від шкідливої звички. Професор кафедри масових комунікацій Лестерського університету Великої Британії Баррі ГАНТЕР, вивчивши досвід різних країн світу, наводить такий приклад: у Фінляндії, де діють дуже жорсткі антитютюнові закони, дійсно зменшується чисельність курців. От тільки відбувається це за рахунок дорослого населення, тоді як курців у віці до 19 років стає більше.

Значно кращих результатів, вважають міжнародні експерти, добилася Німеччина. У цій країні діють менш жорсткі обмеження на рекламу. Акцизи, як і в більшості країн ЄС, достатньо високі, але паралельно з цим активно пропагується здоровий спосіб життя. Крім того, в останні три роки за куріння в громадському місці тут нещадно штрафують. Тільки спробуйте закурити в залі для некурящих європейського ресторану. З вас тут же зажадають 100 євро, а власникові цього закладу ваша спроба обійдеться в тисячу євро. У результаті, порівняно з початком 80-х років, курців у Німеччині стало на 10% менше.

В Україні палить майже чверть населення у віці від 12 років і старшому. Кожен третій палить понад 20 років.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, кількість курців в Україні скоротилася на 13% за останні 2 роки. Такого зниження вдалося досягнути завдяки здійсненню в Україні Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року. Програма діє в Україні вже другий рік.

15 березня 2006 року Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань боротьби проти тютюну, відповідно до якої впродовж 5 років після набуття чинності Рамкової конвенції (тобто не пізніше 4 вересня 2011 року) має бути введена повна заборона на рекламу, стимулювання продаж і спонсорство тютюнових виробів.