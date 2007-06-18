Син юриста Народної Самооборони крав колеса з авто?

Причиною вчорашнього обшуку в оселі юриста "Народної самооборони" Юрія МАРТИНЕНКА стала кримінальна справа, порушена через автомобільні крадіжки. Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на Центр громадських зв`язків ГУ МВС України м. Києва.

За словами начальника ЦГЗ столичної міліції Володимира ПОЛІЩУКА, обшук у квартирі Ю.МАРТИНЕНКА провели у межах справи, порушеної проти сина адвоката. Зокрема, за інформацією В.ПОЛІЩУКА, "згідно з постановою Дарницького суду на квартирі Юрія МАРТИНЕНКА, де проживає також його син, проводився обшук. МАРТИНЕНКО Максим Юрійович проходить по кримінальній справі за статтею 185 частина 2. Це крадіжка. Крадіжка коліс автотранспорту та інших речей з автомобілів. Максим є підозрюваним. На нього вказав один із учасників у цій справі. Крім цього, на місці одного із злочинів була вилучена машина Максима."

Водночас, сам Ю.МАРТИНЕНКО запевняє, що ні його, ні сина про існування обвинувачень не попередили, і пов`язує обшук у своїй оселі із політичною діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня співробітники кримінального розшуку Дарницького райвідділу міліції міста Києва провели обшук у квартирі керівника юридичного департаменту блоку «Народна самооборона Юрія ЛУЦЕНКА» адвоката Ю.МАРТИНЕНКА.

За словами адвоката, обшук тривав близько години і шукали, начебто, автозапчастини, незаконно зняті з автомобіля в рамках кримінальної справи, в якій фігурує як свідок син Ю.МАРТИНЕНКА.

Адвокат також зазначив, що за в нього наявною інформацією, процесуальний статус його сина в цій кримінальній справі змінено зі свідка на підозрюваного. Втім, як наголосив Ю.МАРТИНЕНКО, ні його син, ні адвокат про це офіційно не поінформовані і обвинувачення не висувалися.

Як повідомляв УНІАН, Ю.МАРТИНЕНКО навесні цього року виступав в суді як захисник екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генпрокуратура звинувачувала у зловживанні службовим становищем на посаді керівника МВС. Крім того, Ю.МАРТИНЕНКО є адвокатом заступника голови правління ВАТ «Агентство Союздрук» Олександра БАБАНСЬКОГО, якого було затримано 14 червня за підозрою в отриманні хабара.

«Я пов’язую це виключно зі своєю діяльністю. Це не спроба тиску на мене, а прямий тиск як на адвоката», - сказав Ю.МАРТИНЕНКО, відзначивши при цьому, що, на його думку, співробітники міліції, зайшовши до його помешкання, мають намір щось підкинути йому. Водночас Ю.МАРТИНЕНКО повідомив, що він тривалий час виступає захисником у справах, в яких простежуються грубі порушення закону з боку співробітників міліції.

Зокрема, адвокат повідомив, що приблизно місяць тому він розмістив в одному інтернет-виданні свою статтю під назвою «Дарницький відділ НКВС», в якій вказував на грубі правопорушення, які відбуваються в Дарницькому райвідділі міліції Києва.

Як зазначив, Ю.МАРТИНЕНКО, у день виходу цієї статті в Дарницькому районі столиці «на гарячому» було затримано під час розукомплектації автомобіля двох наркоманів. Як з’ясувалося пізніше, зазначив адвокат, ці люди під тиском співробітників міліції потім сказали, що з ними під час скоєння правопорушення був 19-річний син адвоката Максим, який начебто втік з місця скоєння злочину, стверджує Ю.МАРТИНЕНКО.

За його словами, під час очної ставки за участю його сина один із затриманих сказав, що не знає Максима МАРТИНЕНКА, був змушений оговорити його, оскільки співробітники міліції його били.

За словами Ю.МАРТИНЕНКА, кримінальну справу у зв’язку з цим інцидентом по відношенню до його сина порушено не було, і він проходить по ній як свідок.

«На мене здійснюють тиск, використовуючи для цього мого сина», - зазначив Ю.МАРТИНЕНКО.