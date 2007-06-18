Томенко і Богуцький презентують 100 номінантів на звання чудес України

09:19, 18 червня 2007
Суспільство
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 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція голови оргкомітету Всеукраїнської акції “Сім чудес України” Миколи Томенка та генерального директора телеканалу ICTV Олександра Богуцького на тему: “Як знайти сім чудес України”, на якій буде презентовано офіційний сайт акції, рекламна телевізійна кампанія «Знайди 7 чудес України» та 100 номінантів на звання чудес України, поданих обласними оргкомітетами та експертами. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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