У Донецькій області регіонал та бютівець влаштували ”дуель” на пістолетах

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом збройного інциденту між депутатами міськрад Добропілля і Білозерського.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, о 17.00 15 червня в місті Добропілля між секретарем Добропільської міськради Віктором ДРЕВАЛЕМ (Партія регіонів) і депутатом Білозерської міськради Валерієм СААРОВИМ (БЮТ) стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.

У зв`язку з інцидентом виконуюча обов`язки прокурора області Наталія МАРЧУК порушила кримінальну справу за ст.129 Кримінального кодексу України - загроза вбивством.

У справі призначено близько 10 експертиз. Проведення досудового слідства доручено Добропільському міськвідділу головного управління МВС України в Донецькій області.