У Полтави затримали підозрюваного в нападі на банк

Співробітники кримінального розшуку затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу на відділення банку на вулиці 23 Вересня, яке сталося 16 травня у Полтаві.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області

За їх даними, при проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 33-річного безробітного жителя Полтави, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Зловмисника пізнали і працівники банківської установи, на яку було скоєно напад.

Зараз підозрюваного затримано, речові докази вилучені і залучені до матеріалів кримінальної справи, триває досудове слідство.