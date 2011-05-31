Уряд проведе пенсійну реформу до середини липня?

Україна планує виконати зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) до середини липня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи інформацію про заморожування Європейським Союзом надання Україні макрофінансової допомоги через невиконання українським урядом зобов`язань перед МВФ.

«Все, що стосується співпраці з МВФ: ми як співпрацювали, так і далі маємо намір співпрацювати. І теми, які стоять у нас по співпраці з валютним фондом, сподіваюся, що ми в найближчі місяці, максимум – до середини липня, ці маяки виконаємо», - сказав А.КЛЮЄВ.

Інших деталей він при цьому не назвав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні високопоставлений дипломат ЄС заявив УНІАН про намір ЄС заморозити надання Україні макрофінансової допомоги через проблеми у стосунках з МВФ. Дипломат зазначив, що уряд не зміг виконати зобов`язань перед фондом, зокрема, це стосується проведення пенсійної реформи і підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС схвалила надання Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Гроші планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, це рішення передбачало надання Україні ще 110 млн євро допомоги із виділених у 2002 році, але невикористаних 200 млн євро.