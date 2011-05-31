На Донеччині судитимуть колишнього працівника прокуратури

У Донецькій області з обвинувальним висновком направлено до суду кримінальну справу стосовно колишнього працівника прокуратури, обвинуваченого у скоєнні цілої низки посадових злочинів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, обвинуваченому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ст.364 ч.3 "Зловживання службовим становищем», ст.190 ч.2 та ч.3 «Шахрайство», ст.27 ч.2 і ст.369 ч.2 «Підбурювання до дачі хабара», ст.358 ч.2 «Підробка документів» Кримінального кодексу України.

Так, слідством було встановлено, що протягом року обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих спонукань, шляхом обману (під приводом передачі грошей суддям як хабар), підбурюючи громадян до дачі хабара посадовим особам, неодноразово заволодівав чужим майном - грошовими коштами на загальну суму 22 тис. доларів і 108, 1 тис. грн). При цьому колишній співробітник правоохоронних органів здійснював підробку і збут документів. Під час слідства виявлено 10 підроблених постанов, 8 рішень і 3 виконавчих листа.

Суд розгляне справу по суті.