Губернатор планує День захисту дітей поширити на весь червень

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК ініціює у червні до Дня захисту дітей проведення в районах Київщини дитячих свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК повідомив під час прямої телефонної лінії з жителями Київської області.

Голова ОДА розповів, що планує проведення різноманітних заходів до Дня захисту дітей, який святкується 1 червня, не тільки у цей день, а й протягом усього червня. За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, ця програма матиме назву «Свято йде до дитини». За його словами, протягом червня в різних населених пунктах області будуть організовані дитячі свята з виступами професійних і аматорських творчих колективів, проведення дитячих конкурсів тощо.

Він додав, що в цих заходах візьмуть участь як місцеві колективи, так і ті, що приїжджатимуть з інших регіонів.