Аналітики: у короткій перспективі долар впаде, але далі зміцниться

Аналітики Erste Group прогнозують зміцнення долара до євро, оскільки зараз американська валюта перебуває під тиском песимістичних настроїв ринку, але в майбутньому на неї позитивно вплине покращення очікувань щодо процентних ставок у США.

Як зазначають аналітики, в останні тижні курс євро продовжує слабшати по відношенню до долара США, проте більш повільними темпами. Нові потреби Греції в інвестиціях, надмірні передвиборчі витрати правлячої партії в Іспанії та прогнози зниження рейтингу Італії й Бельгії призвели до значного тиску на євро. Важко передбачити реакцію ринку на заходи, до яких тепер вдається Греція. 15 червня міністр фінансів ЄС ухвалюватиме рішення про подальшу підтримку Греції. Як тільки ситуація стабілізується, євро почне впевнено відновлювати свої позиції.

Проте, вважають аналітики, ні євро, ні процентні ставки, не досягнуть зараз свого квітневого рівня. До того ж США поки що припинили переговори щодо підвищення боргового ліміту для державного сектора до серпня, недотримання крайнього терміну ухвалення рішення може призвести до дефолту. Хоча такий розвиток подій є маловірогідним, проте, в короткостроковій перспективі існує ризик зниження курсу долара США. Втім, у середньостроковій перспективі американська валюта може зміцнитися на тлі збільшення ринкових ризиків у зв`язку із загостренням проблем державної заборгованості в єврозоні.