Азаров: Українські компанії зацікавлені в розробці нафти в Сербії

Українські компанії зацікавлені брати участь в розробці нафти, розвитку газотранспортних систем та інфраструктури Сербії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Сербії Вуком ЄРЕМІЧЕМ.

«Ми зацікавлені в участі наших компаній на території Сербії в розробці нафти і газотранспортних мереж», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Сербія є для України ключовим партнером на Балканах, і запропонував провести бізнес-форум під час візиту Президента Сербії до України, що очікується.

Крім того, М.АЗАРОВ сказав, що вважає за необхідне активізувати роботу двосторонньої українсько-сербської комісії з торговельно-економічної співпраці.