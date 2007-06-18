У Києві повісився міліціонер

33-річний правоохоронець Солом`янського райвідділу міліції міста Києва повісився у душовій кабінці гуртожитку Інституту журналістики. Трагедія сталася вчора ввечері.

Самогубця проживав у цьому гуртожитку разом зі своєю співмешканкою. Вони часто сварилися. Кажуть, що міліціонер не раз бив жінку.

За попередньою інформацією, причиною самогубства стало те, що співмешканка вирішила піти від чоловіка. Після чергової сварки він зачинився у ванній кімнаті і повісився на краватці. Там його і виявила жінка. Вона відрізала краватку і викликала лікарів.

Самогубцю намагалися врятувати - коли його вийняли з петлі, він ще був живий. Проте медпрепарати не дали ніякого ефекту, чоловік помер.

Разом пара прожила близько шести років.

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