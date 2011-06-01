Українські селяни не хочуть вирощувати продукцію на продаж

Більшість жителів села не хочуть вирощувати продукцію на продаж.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це свідчать результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного Інститутом.

Зокрема, більшість жителів села (71,4%) продукцію на продаж у своїх господарствах не вирощують. Тільки майже кожен п'ятий (18,7%) вирощує продукцію для подальшої реалізації; менше десятої частини (7,8%) опитаних продавали б продукцію, проте не мають такої можливості. Важко відповісти на це запитання 2,1% респондентів.

В Інституті звертають увагу, що в домашніх господарствах у більшості сільських жителів є сад і город (73,0%), а також птиця (72,8%). Свиней вигодовує трохи менше третини селян (31,8%), а рогату худобу тримає лише кожен четвертий (25,6%). Майже у кожного десятого жителя села (9,4%) у господарстві є хутровий звір (кролики, нутрії тощо), є також коні (5,2%) й пасіка (2,9%). Варіант «інше» назвали 3,3% респондентів, а 3,4% опитаним важко відповісти на це запитання.

Коментуючи результати дослідження, народний депутат України Владислав ЛУК’ЯНОВ висловив думку, що сьогодні виробництво «для себе» не є ефективним із погляду економічних показників, собівартості й прибутковості. «Висока ефективність у сільському господарстві досягається за певних масштабів виробництва й за певної вертикальної інтеграції, коли від виробництва до прилавка практично немає посередників, а є одна компанія, яка обробляє землю, вирощує врожай, є переробником. Собівартість продукції набагато нижча, а прибутковість і ефективність набагато вищі», - вважає парламентарій.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічний стан сучасного українського села» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня по 15 квітня 2011 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах, розташованих у 24 областях України і АР Крим, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.