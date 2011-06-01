Гендиректор аеропорту «Київ» подав у відставку

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ подав у відставку за власним бажанням.

Про це УНІАН повідомив перший заступник гендиректора аеропорту Олег ПЕТРОВСЬКИЙ.

За його словами, Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ написав заяву, проте вона поки що не підписана, контракт з ним не розірваний. Оскільки аеропорт є комунальним підприємством, рішення про призначення і звільнення його керівника приймає керівництво Київської державної міської адміністрації.

За словами О.ПЕТРОВСЬКОГО, зараз обов`язки гендиректора аеропорту виконує директор дирекції з будівництва аеропорту Олександр НЕСТЕРЕНКО.

Нагадаємо, Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ був призначений на посаду гендиректора аеропорту «Київ» у листопаді 2009 року.