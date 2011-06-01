Донька Табачникового зама встановила рекорд по виграшах на олімпіадах

Всеукраїнську олімпіаду з російської мови, яку своїм рішенням відновив міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК минулого року, виграла дочка його заступника Євгенія СУЛІМИ Валерія.

Про це повідомляє інтернет-видання “Свідомо”.

Крім цього, вона перемогла ще у всеукраїнській олімпіаді з правознавства, виграла міську олімпіаду з англійської мови, зайняла друге місце на міській олімпіаді з української мови і літератури і перемогла у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням в номінації "Історія України і державотворення".

Як пише “Свідомо”, такими здобутками не може похизуватися жоден інший школяр України - прізвища серед переможців олімпіад не повторюються. Зазвичай більше однієї Всеукраїнської олімпіади не виграє ніхто. Щоправда, не відомо як Валерія потрапила на міську олімпіаду з української мови, оминувши районну, зауважує сайт.

Тепер дівчина гарантовано отримає додаткових 50 балів при вступі до вищого навчального закладу, що є значною "форою" перед рештою вступників. Щоправда, невідомо, чи вступатиме учениця 191-ї київської гімназії в український виш - переможцям олімпіади з російської мови були дані гранти на навчання в Росії.