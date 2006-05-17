Пинзеник квапить продати ”Укртелеком”

Міністерство фінансів виступає за найшвидшу приватизацію ВАТ «Укртелеком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

«Моя думка: якщо ми її не приватизуємо (компанію – УНІАН), то скоро вже не буде чого приватизувати. Її так випередять компанії, які на українському ринку, що вона стане нецікавою», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що тільки приватні інвестиції зможуть забезпечити необхідний рівень технічного переоснащення компанії.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2000 року Верховна Рада прийняла Закон "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

5 липня 2005 року ВР прийняла внесений Кабінетом Міністрів Закон "Про зупинення дії Закону України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком".

26 липня 2005 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей Закон.

23 листопада 2005 року Кабмін подав на розгляд Верховної Ради проект закону, направлений на розблокування приватизації ВАТ „Укртелеком”. З цією метою законопроектом пропонується визнати таким, що втратив силу, Закон, який визначав особливості приватизації „Укртелекому”.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" контролює понад 80% ринку місцевої телефонії, обслуговуючи близько 10 млн. абонентів, володіє найбільш розгалуженою первинною мережею ВОЛЗ загальною протяжністю понад 16 тис. км.

У 2005 році компанія надала послуг електрозв`язку на суму 7,747 млрд. грн., що на 7,6% більше від аналогічного показника 2004 року. При цьому чистий прибуток “Укртелекому” за 2005 рік становив 519 млн. грн.

Чистий прибуток “Укртелекому” за 2004 рік становив 759 млн. грн. разом із дочірнім підприємством “Утел” (у середині 2005 року ДП “Утел” було перетворене у філіал “Укртелекому” - УНІАН).