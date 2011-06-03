У старому військовому манежі можна проводити художні виставки

Кіровоградська облдержадміністрація вивчає можливість створення в обласному центрі регіонального Мистецького арсеналу на базі військового манежу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської ОДА з посиланням на результати наради з даного питання.

Обласний художній музей через невеликі розміри приміщення має можливість експонувати з 7,5 тисяч картин - лише 4% основного фонду. Створення додаткових виставкових площ допоможе розширити експозицію та розвивати виставкову діяльність у майбутньому, вважають в ОДА.

За словами радника голови облдержадміністрації Миколи СУХОМЛИНА, керівництво військової частини Кіровограда підтримало ідею створення виставкового центру на базі військового манежу. За попередніми оцінками, реконструкція будівлі коштуватиме більш як 8 млн. грн., оскільки під впливом природних умов повністю знищено дах приміщення, суттєвого ремонту потребують стіни.

На думку М.СУХОМЛИНА, до проведення ремонтних робіт можна залучити рятувальників, які б допомогли розібрати завали у формі тактичних занять.

Розширення виставкових площ є не єдиною проблемою функціонування обласного художнього музею, нагальною потребою залишається гідроізоляція підвалів будівлі.

Проведені 2010 році дослідження засвідчили, що ґрунтові води протікають під музеєм на відстані менше одного метра, що позначається на міцності фундаменту. Технічний стан будівлі не придатний до експлуатації через підвищену вологість і грибкові ураження, що негативно впливають на стан культурних цінностей та здоров’я співробітників. Умови зберігання та експонування музейних предметів не відповідають сучасним вимогам. За висновками фахівців, будівля музею потребує термінового проведення робіт з гідроізоляції, підсилення фундаментів, влаштування системи вентиляції, модернізації системи опалення та електромережі.

Будинок, в якому з 2001 року функціонує Кіровоградський обласний художній музей, є пам’яткою архітектури початку ХХ століття та історично-художньою цінністю в архітектурному стилі «модерн».