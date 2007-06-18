Кримські податківці зустрічають курортний сезон боротьбою з ”лівим” бізнесом

В рамках проведення операції «Курорт-2007» співробітники податкової міліції вилучили яхту в жителя Керчі і катер у жителя Алушти.

Як повідомили УНІАН у Державній податковій адміністрації АРК, співробітники керченського відділу податкової міліції поклали край незаконній діяльності одного з місцевих жителів, який надавав платні послуги з перевезення пасажирів на яхті. "Господар яхти, що була пришвартована біля одного з причалів міської набережної Керчі, за кілька десятків гривень за годину возив на своєму плавзасобі пасажирів уздовж берега міста-героя, - повідомили в податковій. - На момент перевірки господар яхти не зміг надати співробітникам податкової міліції необхідні на цей вид діяльності документи". Згідно з протоколом, яхта, орієнтовною вартістю 75 тис. грн., вилучена.

В Алушті за такі порушення – відсутність державної реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності і ліцензії на пасажирські перевезення, співробітники податкової міліції вилучили в місцевого жителя катер вартістю 300 тис. грн. Матеріали по кожному з фактів будуть передані до суду.

Крім того, в рамках операції "Курорт-2007" податківці припинили діяльність двох «підпільних» міні-пансіонатів у Євпаторії (вартість кожного з міні-пансіонатів, за попередньою оцінкою, перевищує 200 тис. грн.) і «підпільного» розважального центру в Керчі.