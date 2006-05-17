Букмекери вже знають переможця «Євробачення»

Незаперечним фаворитом конкурсу всі букмекери вважають грекиню Анну Віссі (Anna Vissi) з піснею Everything. Ставки на неї не спускаються нижче 3,5/1. Фахівці Paddy Power вважають, що вірогідність перемоги Віссі - 50% і приймають ставки з розрахунку 2/1.

Таким чином, букмекери пророкують, що Греція виграє "Євробачення" вдруге поспіль. Торік на "Євробаченні" першою була Гелена Папарізу (Helena Paparizou).

До п`ятірки фаворитів букмекери неухильно включають представників Швеції, Румунії, Боснії та Герцеговини, а також Великобританії.

Як засвідчує практика, букмекерським конторам, зазвичай, вдається з великою точністю передбачити результати фестивалю "Євробачення". У цьому їм допомагає цілком передбачувана система голосування, коли телеглядачі вибирають компромісний варіант з-поміж кількох десятків поп-виконавців. Переважно, букмекери без зусиль визначають пісню, що відповідає середньому смакові європейського телеглядача.

РІА “Новости”