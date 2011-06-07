Закриття школи в Донецьку: Мати учня, яка подала позов, заявляє про погрози

У Донецьку Ірина КРУГЛОВА, мати учня загальноосвітньої школи №111 Івана ГОЛОВКІНА, яка подала адміністративний позов у Ворошиловський районний суд міста з проханням скасувати рішення міськради про ліквідацію школи, заявляє про погрози на свою адресу й побоюється за здоров`я свого сина.

Про це вона повідомила кореспонденту УНІАН.

І.КРУГЛОВА повідомила, що після того, як Ворошиловський райсуд Донецька за її позовом ухвалив зупинити дії за рішенням Донецької міськради від 15 квітня 2011 року про ліквідацію загальноосвітньої школи №111, ввечері її підстерегли невідомі молоді чоловіки й погрожували розправою за те, що вона «ходить через школу по судах».

«О 19.30 я йшла додому повз школу №111 і, коли завернула за будівлю школи, відчула, що за мною хтось йде, але я не оберталася. Потім до мене ззаду підійшли двоє хлопців років до 25, взяли мене за одну й за іншу руку, відвели вбік і сказали: «Ну що ти, оката, язиката.. Очі ми повиколюємо, язика відріжемо, а дитині твоїй старшій ноги переламаємо, якщо не перестанеш ходити по судах через школу. Зрозуміла?». На що я відповіла, що «зрозуміла». Тоді вони розвернулися й пішли, звідки прийшли», - розповіла І.КРУГЛОВА.

Вона зазначила, що це відбулося 30 травня ввечері, саме того дня, коли вона віднесла копії рішень суду щодо міськради в Петровську районну раду.

«Ці погрози послідували після того, як я одержала рішення Ворошиловського райсуду й віднесла копії цих рішень у райвиконком – начальнику районного відділу освіти та голові райвиконкому. І цього ж дня ввечері все сталося», - сказала І.КРУГЛОВА. При цьому вона додала: «Тому погрози на свою адресу я пов`язую з нашим районним керівництвом».

Мати учня повідомила, що наступного дня вона саме виїжджала до Києва, тому вже там, 1 червня, написала й віднесла заяву про погрози на свою адресу в Генеральну прокуратуру України.

І.КРУГЛОВА повідомила, що в неї «двоє дітей – старший син перейшов у 5-й клас і молодший син йде в 1-й клас до школи №111». «Розумієте, погрожували старшому сину, тому що він серйозно займається в дитячій футбольній школі, тому загрожували йому з приводу перелому ніг...», - сказала мати.

Вона підкреслила, що дуже побоюється за життя та здоров`я своїх дітей і інших родичів.

«Звичайно, я зараз побоююся за життя старшого сина. І взагалі побоююся за життя та здоров`я своїх близьких родичів. Адже я живу разом із мамою, бабусею, сестрою, її чоловіком їхньою маленькою дитиною. Я тепер за всю свою сім`ю побоююся, ось у чому справа. Виходить, що вся моя сім`я зараз під загрозою», - пояснила І.КРУГЛОВА.

За словами жінки, родичі намагаються вмовити її припинити боротися за школу. «Але я все одно продовжую – ось сьогодні, приміром, подала заяви в обласну, міську та нашу районну прокуратуру з приводу того, що в школі №111 зупинено набір учнів до 1-го й 10-го класів», - сказала І.КРУГЛОВА.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня 2011 року депутати Донецької міськради, незважаючи на протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№ 111, 121 і 154.

19 квітня зі своєю заявою до прокурора Донецька Олександра ОЛЬМЕЗОВА звернулися батьки учнів україномовної школи №111 з проханням скасувати рішення міськради про закриття їхнього навчального закладу.

Прокуратура міста Донецька винесла дві протилежні ухвали про законність ліквідації загальноосвітньої україномовної школи №111, видавши відповідні відповіді на запити народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА і на запити батьків учнів ЗШ №111 І.КРУГЛОВОЇ, Наталії ХАЛАНСЬКОЇ й Наталії СТАДНИК.

Виходячи їх отриманих відповідей від Генпрокуратури і від прокуратури Донецька, 4 травня 2011 року прокуратура Донецька опротестувала рішення сесії Донецької міської ради (від 15 квітня 2011 року) про ліквідацію ЗШ №111, а вже 6 травня – заявила про законність цього рішення сесії міськради.

І.КРУГЛОВА 23 травня звернулася до суду з позовом до Донецької міськради й вимагала скасувати рішення сесії про ліквідацію школи №111.

Суд розглянув позов і 27 травня, «керуючись ст. 117 ч.1 КАС України», ухвалив зупинити дію рішення Донецької міськради від 15 квітня про ліквідацію школи №111.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».