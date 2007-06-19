У Кінаха буде безсонна ніч?

Агропромисловий блок уряду відзвітує завтра на засіданні Кабінету міністрів про стан цін на ринку хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам, відповідаючи на питання про можливе звільнення віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ, міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА і міністра економіки Анатолія КІНАХА.

«Завтра вони звітуватимуть. У них є час до завтрашнього дня підготуватися. Ми послухаємо і ухвалимо рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, вже зараз видно, що деякі політичні сили намагалися дестабілізувати ситуацію. «Але їх вчасно зупинили, а декого ще не можуть знайти», - додав він.

Глава уряду також повідомив, що планується відновити концепцію розвитку хлібопекарської галузі. «Концепція існує, але вона буде оновлена. Ми впорядкуємо ситуацію», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня на засіданні Кабміну В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб, і якщо ціни не повернуться на колишній рівень впродовж тижня, то будуть звільнені міністр аграрної політики Ю.МЕЛЬНИК, віце-прем`єр-міністр В.СЛАУТА і міністр економіки А.КІНАХ.