У Кінаха буде безсонна ніч?
Завтра на Кабміні слухатимуть трьох міністрів
Агропромисловий блок уряду відзвітує завтра на засіданні Кабінету міністрів про стан цін на ринку хліба.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам, відповідаючи на питання про можливе звільнення віце-прем`єр-міністра Віктора СЛАУТИ, міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА і міністра економіки Анатолія КІНАХА.
«Завтра вони звітуватимуть. У них є час до завтрашнього дня підготуватися. Ми послухаємо і ухвалимо рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, вже зараз видно, що деякі політичні сили намагалися дестабілізувати ситуацію. «Але їх вчасно зупинили, а декого ще не можуть знайти», - додав він.
Глава уряду також повідомив, що планується відновити концепцію розвитку хлібопекарської галузі. «Концепція існує, але вона буде оновлена. Ми впорядкуємо ситуацію», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, 13 червня на засіданні Кабміну В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб, і якщо ціни не повернуться на колишній рівень впродовж тижня, то будуть звільнені міністр аграрної політики Ю.МЕЛЬНИК, віце-прем`єр-міністр В.СЛАУТА і міністр економіки А.КІНАХ.