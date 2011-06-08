У Краснодоні горіла шахта
08:35, 08 червня 2011Суспільство
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671 гірник самостійно вийшов на поверхню
Вчора о 13.52 у Краснодоні Луганської області на шахті «Самсонівська західна» ДП «Краснодонвугілля» на горизонті 956 м у непрацюючій лаві сталося загорання дерев’яних крепів.
Як повідомляє прес-служба МСН, 671 гірник самостійно вийшов на поверхню. Жертв і постраждалих немає.
О 16.10 підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
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