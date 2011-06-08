ООН лякає ростом світових цін на харчі

Ціни на основні продукти харчування зростуть більш ніж удвічі в найближчі два десятиліття, якщо не вжити заходів, йдеться в доповіді Продовольча і сільськогосподарська організація ООН.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Bloomberg.

Індекс цін на кукурудзу зріс на 82%. Індекс м'яса виріс до максимуму в травні через рекордні цін на яловичину і баранину, а також цін на свинину і птиці.

Коливання цін на сільськогосподарські товари збережеться в найближчі роки через різниці між попитом і пропозицією, ціни на продовольчі товари залишаться «високими і нестабільними», заявив помічник гендиректора організації Хафез ГАНЕМ.

Близько 44 млн. осіб на планеті вже перебувають за межею бідності через «небезпечний рівень» продовольчих цін, попереджають в ООН. Ще 10 млн. чоловік можуть до них приєднатися, якщо рівень цін на продукти зросте на 10%.

При цьому число тих, що голодують у світі, за минулий рік скоротилося до 925 млн. чоловік з 1 млрд. чоловік у 2009 році.