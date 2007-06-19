”Сбербанк” Росії купить НРБ-Україна за $150 мільонів

Сбербанк готовий витратити на придбання активів українського Національного резервного банку (НРБ-Україна) 150 мільйонів доларів, що в півтора рази перевищує спочатку заплановану суму, повідомила перший заступник голови правління Сбербанку Алла Альошкіна у вівторок на зустрічі з аналітиками і інвесторами.

За її словами, спершу вартість активів оцінювалося в 100 мільйонів доларів. "Потім, ми довго намагалися погоджувати (операцію), баланс банку зріс і нам підняли ціну до 150 мільйонів доларів, ми її погодили", - сказала вона.

За її словами, 17 липня цього року буде проведено збори акціонерів НРБ-Україна, де планується здійснити переведення активів.

"Ми розраховуємо, що в цей період нас введуть до складу акціонерів", - повідомила Альошкіна.

За її словами, після здійснення угоди НРБ-Україна потрапить до десятка найбільших банків країни. Альошкіна також повідомила, що Сбербанк уже почав виплачувати суму в рамках угоди. Кошти виплачуються поступово, залежно від процедур, які мають проводити українські партнери.

Кажучи про інші придбання Сбербанку в країнах СНД, Альошкіна нагадала про придбання банку в Казахстані. За її словами, ведеться розробка двох великих проектів, які планується реалізувати в казахському банковському бізнесі.

РІА "Новости" Довідка. НРБ-Україна заснований 2001 р. як дочірня структура російської Національної резервної корпорації, заснованої російським бізнесменом і політиком Олександром Лебєдєвим.