У Каннах відкрився 59-й кінофестиваль

Показом американської стрічки "Код да Вінчі" в Каннах відкрився 59-й Міжнародний кінофестиваль.

Режисерові стрічки Рону ХОВАРДУ та головним акторам, у тому числі Тому ХЕНКСУ, довелося діставатися до Палацу Фестивалів через щільні ряди поліції і воєнізованих спецпідрозділів.

Посилені заходи безпеки пов`язані із скандалом, який напередодні прем`єри виник довкола цього фільму. Християнські церкви засудили відхилення від канонічних трактувань Євангелія і закликали парафіян в усьому світі бойкотувати фільм.

"Код да Вінчї" - позаконкурсна стрічка. У головному змаганні за “Пальмову гілку” беруть участь 20 фільмів з 13 країн.

В рамках кінофестивалю відбудеться позаконкурсна прем`єра стрічки українського режисера Алана БАДОЄВА "Оранж Лав".