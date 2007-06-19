У грабіжників паризького банку були іграшкові пістолети

Двох бойовиків, що зробили у вівторок вранці спробу пограбування банку на півдні Парижа і взяли в заручники шістьох людей, були озброєні іграшковими пістолетами, зовні схожими на справжні, повідомила у вівторок радіостанція "Франс-інфо" з посиланням на джерела в поліції.

Після того, як заручники були звільнені в результаті переговорів з бандитами, більше десятьох спецназівців проникли в приміщення банку через запасний вхід і примусили зловмисників скласти зброю, яка виявилася несправжньою.

Як уточнюється в повідомленні, один нальотчик був озброєний пістолетом для стрільби пластмасовими кульками. В іншого в руках був просто металевий предмет, схожий на пістолет. Обидва зловмисники, кожному з яких близько 20 років, вже потрапляли у поле зору поліції за крадіжки.

Про пограбування до поліції повідомив один із службовців банку, якому вдалося втікти з приміщення, коли туди ввірвалися бандити.

Обидва затриманих нині перебувають під вартою в поліції.