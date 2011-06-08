На донецькому будівництві сина Януковича б'ють людей

У дворі біля донецького готелю «Дружба», на місці якого заплановане будівництво житлової багатоповерхівки, тривають зіткнення між мешканцями навколошніх будинків і невідомими людьми спортивної статури, деякі з яких одягнені у футболки «Греко-римская борьба». Про це повідомляє кореспондент «Новостей Донбасса».

Мешканці будинків, розташованих поблизу готелю «Дружба», виступають проти забудови, оскільки її будмайданчик поглинув територію біля їх житла. На даний момент деякі з мешканців сидять біля стовпів, на яких мають монтуватися огорожі, і не дають продовжувати роботи. Невідомі молоді люди (близько 20 осіб) періодично намагаються відтіснити їх. У дворі присутні кілька десятків працівників міліції, які стежать за ситуацією. Серед правоохоронців - начальник Донецького міського управління міліції Віктор Дубовик і заступник начальника Донецького міського управління міліції Роман Романов.

Міліція намагається не втручатися, але п`ять найактивніших учасників з обох боків вже відправлено до райвідділу. Правоохоронці стверджують, що всі необхідні документи у забудовників є.

Нагадаємо, на місці аварійного готелю «Дружба» заплановано збудувати висотний житловий будинок. Проект реалізує будівельна корпорація «Менеджмент ассетс компані» («МАКО»), президентом якої є син Президента України, бізнесмен Олександр Янукович.

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