Міністри оборони СНД їдуть до Москви
Говорити про ППО, авіатехніку та зони конфліктів
Обговорення перспектив багатобічної військової співпраці буде в центрі уваги голів оборонних відомств держав-учасників СНД на засіданні, яке пройде в Москві в середу.
|Анатолій Сердюков
Планується розглянути план взаємодії інформаційного забезпечення військової співпраці до 2009 року і плану спільних заходів оперативної підготовки збройних сил держав Співдружності на 2008 рік.
Крім того, голови оборонних відомств обговорять питання подальшого розвитку об`єднаної системи ППО СНД, створення єдиної інформаційно-аналітичної системи забезпечення безпеки польотів і надійності авіаційної техніки військового призначення, діяльність Колективних сил з підтримки миру в СНД в зоні конфлікту в Абхазії, Грузії, уточнив представник Міноборони.