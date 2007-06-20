Міністри оборони СНД їдуть до Москви

Обговорення перспектив багатобічної військової співпраці буде в центрі уваги голів оборонних відомств держав-учасників СНД на засіданні, яке пройде в Москві в середу.

Учасники засідання Ради міністрів оборони держав-учасників СНД, яке пройде під головуванням міністра оборони Російської Федерації Анатолія Сердюкова, головну увагу приділять перспективам розвитку багатобічної військової співпраці в рамках СНД".

Планується розглянути план взаємодії інформаційного забезпечення військової співпраці до 2009 року і плану спільних заходів оперативної підготовки збройних сил держав Співдружності на 2008 рік.

Крім того, голови оборонних відомств обговорять питання подальшого розвитку об`єднаної системи ППО СНД, створення єдиної інформаційно-аналітичної системи забезпечення безпеки польотів і надійності авіаційної техніки військового призначення, діяльність Колективних сил з підтримки миру в СНД в зоні конфлікту в Абхазії, Грузії, уточнив представник Міноборони.