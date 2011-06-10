До 10-річчя візиту Івана Павла ІІ в Києві відкриється виставка

03:07, 10 червня 2011
Суспільство
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Відбудеться подіумна дискусія і опера

Святкування 10-річчя історичного візиту Блаженного Папи Івана Павла ІІ в Україну розпочнеться виставкою «Папа, Україна, я».

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття виставки відбудеться у вівторок 14 червня о 18:00 в «Українському домі» (вул Хрещатик, 2).

Організатори заходу запропонують відвідувачам оглянути близько сотні експонатів – ексклюзивні світлини, книги, мистецькі твори, присвячені Папі, твори самого Івана Павла ІІ, його особисті речі. Як зазначив голова оргкомітету святкувань київський єпископ-помічник Владика Йосиф МІЛЯН, виставка допоможе піднести дух українців, ще раз представить Україні Великого Папу.

«Робимо виставку, щоби відродити високий дух народу, який панував в часі історичного візиту в Україну Блаженного Папи 10 років тому. І рівно ж хочемо звернути увагу народу на глибокі напутні слова Івана Павла ІІ: «Народ гине, якщо занепадає його дух, народ зростає, якщо його дух щоразу підноситься: такий народ ніяка зовнішня сила не може знищити» – зазначив єпископ ЙОСИП.

Виставка триватиме до 24 червня. Крім виставки, в програмі заходів 21-26 червня відбудеться подіумна дискусія: «Візит Папи Івана Павла ІІ в Україну: уроки для держави та суспільства» за участю Блаженнішого Любомира ГУЗАРА, генерального секретаря Синоду Єпископів Католицької Церкви Архиєпикопа Миколи ЕТЕРОВИЧА, віце-ректора Українського католицького університету Мирослава МАРИНОВИЧА (Український дім), опера «Мойсей» (в Національній опері), вулична вистава «Йов» (на Контрактовій площі) та багато іншого.

 

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