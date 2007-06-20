Мельниченко звинуватив Балогу у зриві слідства щодо вбивства Гонгадзе

Екс-майор Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що Секретаріат Президента перешкоджає розслідуванню справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомляє “Українська правда”, про це сказано у заяві М.МЕЛЬНИЧЕНКА, в якій він зазначає, що у середу з вини Секретаріату була зірвана слідча дія у справі Г.Гонгадзе, яка мала підтвердити його свідчення, надані Генеральній прокуратурі.

"На сьогодні на 10.00 були запрошені експерти, поняті, статисти та інші. О 9.40 слідчий Генпрокуратури повідомив про скасування слідчої дії... Я вже багато років ініціюю проведення слідчої дії в колишньому кабінеті Президента Леоніда КУЧМИ і така дія нарешті планувалася як у травні, так і червні цього року", - заявляє М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він вважає, що такі дії є цілеспрямованим діянням глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ "на зрив не тільки слідчої дії, а й розслідування взагалі, яке має на меті відведення КУЧМИ, ЛИТВИНА та інших від кримінальної відповідальності за скоєні ними особливо тяжкі злочини проти людей та держави".

"На жаль, Генеральна прокуратура, яка є незалежним органом, немає можливості подолати такого монстра, як Секретаріат Президента", - сказано в заяві.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також впевнений, що така поведінка В.БАЛОГИ є закономірною, "бо він також є фігурантом записів, і це повинно стати предметом розслідування".