Підлеглу Черновецького піймали на хабарі

У Києві порушено кримінальну справу за хабарництво стосовно службовця одного з головних управлінь міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Встановлено, що службовець вимагала та отримала 240 дол. хабара від приватного підприємця за непритягнення його до відповідальності за розміщення реклами без відповідного дозволу.