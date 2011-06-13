На Прикарпатті буде поминальне місце за жертвами комуністичного режиму

В Івано-Франківській області урочище Дем’янів Лаз поблизу Івано-Франківська мають намір визначити єдиним поминальним місцем за жертвами комуністичного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час виступу на віче-реквіємі за жертвами комуністичного режиму у Дем’яновому Лазу голова Івано-Франківської облради Олександр СИЧ.

За його словами, «можливо, варто зреалізувати цю ідею, щоби обласна рада прийняла рішення про те, що Дем'янів Лаз є ось таким єдиним поминальним в області місцем всіх тих, кого ми не знаємо, де їхні могили і де вони загинули».

Голова обласної ради вважає, що у ХХ столітті після двох світових воєн і тоталітарних режимів загинули мільйони людей і ніхто не знає, «де їхні могили, де вони поховані і де ті хрести, біля яких можна скласти молитву».

Тому було б добре на Зелені свята вшановувати всіх жертв тоталітарного режиму.

Довідка УНІАН. В урочищі Дем'янів Лаз поблизу Івано-Франківська перепоховані останки 525 жертв комуністичного режиму, в т.ч. 150 - жінок, жителів Івано-Франківської області. У кінці червня 1941 року органи НКВС вивезли їх із в'язниць тодішнього Станіслава в це урочище і розстріляли.

У вересні 1989 року активісти обласного товариства "Меморіал" на підставі розповідей свідків розпочали розкопки у Дем’яновому Лазу, а у жовтні – останки були перепоховані у цьому ж місці.

Всього з в'язниць тодішнього Станіслава було вивезено і розстріляно понад 1200 осіб.

У 1998 році в урочищі відкрили меморіальний комплекс «Дем'янів Лаз», а у 2009 році - Музей жертв комуністичного терору.