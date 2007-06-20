Покупців на «Укртелеком» немає: завтрашні торги скасовуються

Заплановані на 21 червня ц.р. аукціонні торги з продажу 1% пакета акцій ВАТ «Укртелеком» вкотре скасовані у зв`язку з відсутністю заявок і гарантій на участь у них.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Як повідомляв УНІАН, торги мали відбутися на Українській міжбанківській валютній біржі, стартова ціна пакета становила 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції - 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції - 0.25 грн.).

Призначені раніше торги вже кілька разів не відбулися через відсутність заявок.

15 червня Фонду держмайна вдалося реалізувати 0,07% пакет акцій «Укртелекому» на фондовій біржі ПФТС за стартовою ціною 15 млн. 525 тис. грн.

На думку аналітика Concorde Capital Олександра ПАРАЩІЯ, можливими причинами слабкої активності торговців на аукціонних торгах з продажу 1% пакета акцій ВАТ «Укртелеком» могла стати його висока стартова ціна, що відповідає ринковій, а також невизначеність щодо подальшої долі самого підприємства, зокрема його приватизації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) - один з провідних українських операторів зв`язку, монополіст на ринку фіксованого зв`язку: на кінець 2006 року число абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії складало близько 10 млн.

У 2006 році дохід від діяльності компанії склав майже 7,9 млрд. грн. проти 6,6 млрд. грн. у 2005 році. У той же час чистий прибуток «Укртелекому» склав 513,4 млн. грн. проти 519,1 млн. грн. роком раніше.

Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.