Балога: цінові стрибки - результат непродуманих дій Кабміну

Невпинне зростання споживчих цін у країні дуже турбує людей і викликає негативні очікування в суспільстві, і такий стан справ гостро ставить питання про рівень фаховості та компетентності міністрів з економічного блоку уряду. Так глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА прокоментував останні статистичні зведення з регіонів.

Як повідомила УНІАН у прес-службі Президента України, на думку В.БАЛОГИ, цінові стрибки останніх днів – це перші результати непродуманих дій Кабінету Міністрів у сільськогосподарській та енергетичній галузях. «Окремі урядовці, судячи з усього, придумали свої закони функціонування економіки і роблять взаємовиключні кроки: спочатку блокуються ринкові, конкурентні механізми ціноутворення, а коли ціни поповзли вгору – адміністративним тиском намагаються зупинити це зростання”. “Знову напередодні жнив заговорили про зернову кризу, Кабінет Міністрів вимушено обмежує експорт зернових, а розкритиковані керівником уряду міністри намагаються перекласти свою вину на місцеву владу”, - наголошує керівник президентського Секретаріату..

В.БАЛОГА звертає увагу на те, що сьогоднішні самовпевнені заяви урядовців, які опікуються сільським господарством, не повинні вводити людей в оману. «Проблеми в галузі дійсно існують, вони досить складні і їх потрібно негайно вирішувати. Натомість ті члени уряду, які лише тиждень тому були піддані нищівній критиці з боку прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, зробили йому компліментарний словесний реверанс, і мають чистий спокій».

Керівник Секретаріату Президента також зазначив, що рапорти урядовців про стабілізацію цін на бензин і солярку «переповнені оптимізмом». При цьому В.БАЛОГА зауважує, що ціни на нафтопродукти в Україні піднялися до середньоєвропейських, проте пальне і далі залишається низькоякісним. Водночас, на його думку, уряд майже нічого не робить для того, щоб продукція вітчизняних НПЗ відповідала сучасним стандартам якості.

«Перед економічним блоком уряду постали серйозні виклики. Підстав для того, щоб зберігати олімпійський спокій, поки не видно. Водночас важливо не допустити паніки на ринках, яка може призвести до неконтрольованих процесів. Уряд має підтвердити свою ефективність, і не підміняти реальний результат яскравими словесами», – наголошує В.БАЛОГА.