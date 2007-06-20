ArcelorMittal інвестує в модернізацію криворізького меткомбінату 10 мільярдів

До 2010-2011 року загальний обсяг інвестицій компанії ArcelorMittal в модернізацію ВАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" (АМКР) становитиме 10 млрд. грн. Про це УНІАН повідомили в The PBN Company, що здійснює інформаційний супровід діяльності ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Як наголошується в прес-релізі, поширеному The PBN Company, заплановані інвестиції дозволять вивести підприємство на лідируючі позиції в світі за ефективністю і конкурентоспроможністю. У прес-релізі повідомляється, що з часу придбання АМКР ArcelorMittal вже інвестувала в технологічну модернізацію, підвищення енергоефективності й природоохоронні заходи на меткомбінаті понад 2,5 млрд. грн.

За словами головного виконавчого директора ArcelorMittal Лакшмі МІТТАЛА, які цитуються в прес-релізі, ArcelorMittal зацікавлена в розширенні свого бізнесу в Україні шляхом придбання додаткових активів і участі в нових інвестиційних проектах.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір надати ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 500 млн. дол. кредиту. Кредитні кошти будуть направлені на заходи з оптимізації існуючих виробничих потужностей металургійного комбінату, збільшення зростання продуктивності і ефективності виробництва.

Довідка УНІАН. 93,02% акцій "Арселор Міттал Кривий Ріг" належить компанії Arcelor Mittal - найбільшому в світі виробнику сталі.

"Арселор Міттал Кривий Ріг" є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.