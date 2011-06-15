У київському парку бомж задушив чоловіка і підпалив тіло
11:39, 15 червня 2011Суспільство
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Підозрюваного вже затримано
На території парку у Дніпровському районі міста Києва 11 червня було знайдене тіло 24-річного безробітного, мешканця Луганської області. Про це повідомляє ТСН.
Як з`ясували слідчі, юнака задушив 31-річний безпритульний. За попередніми даними, він зустрів хлопця у парку та посварився з ним. Під час сварки він задушив потерпілого, а потім, щоб приховати злочин, підпалив його тіло.
Підозрюваного у скоєнні вбивства вже затримано.
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