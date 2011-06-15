У київському парку бомж задушив чоловіка і підпалив тіло

На території парку у Дніпровському районі міста Києва 11 червня було знайдене тіло 24-річного безробітного, мешканця Луганської області. Про це повідомляє ТСН.

Як з`ясували слідчі, юнака задушив 31-річний безпритульний. За попередніми даними, він зустрів хлопця у парку та посварився з ним. Під час сварки він задушив потерпілого, а потім, щоб приховати злочин, підпалив його тіло.

Підозрюваного у скоєнні вбивства вже затримано.