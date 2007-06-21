У Києві біля заводу ”Радикал” розлили 9 кг ртуті

У середу біля заводу „Радикал” у Києві (вул. Червоноткацька, 61, Деснянський район) було розлито майже 9 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, з центральної похідної ВАТ „Радикал” виїхав вантажний автомобіль ЗІЛ-130, в кузові якого знаходилась цистерна ємністю 8 куб. метрів. Під час руху на проїжджу частину вул. Червоноткацька стався витік ртуті - 80 метрів вулиці було забруднено близько 9 кілограмами отруйного металу.

Рятувальні служби МНС столиці оперативно прибули до місця події й одразу приступили до збору та демеркуризації (знешкодження) ртуті. Щоб мінімізувати рівень випаровування ртуті, забруднену ділянку дороги обробили 100 кг сірки та хлорним залізом.

Через надзвичайну подію по вулиці на деякий час було перекрито рух автотранспорту та змінено рух маршрутних таксі.

Обставини та причини події з’ясовуються. За попередніми висновками фахівців, на даний момент загроза життю людей відсутня, хімічного зараження території немає.

Роботи з повного знешкодження залишків металу рятувальники мають закінчити сьогодні.