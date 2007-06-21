Американці назвали кращий фільм усіх часів і народів (фото)

Американський інститут кінематографії (АІК) знову назвав стрічку "Громадянин Кейн" Орсона Веллса "кращим фільмом всіх часів і народів".

У 1998 році ця організація вже віддавала картині, що вийшла на екрани в 1941 році, пальму першості серед 100 кращих фільмів планети.

На другому місці в почесному списку - фільм Френсіса Форда Кополли "Хрещений батько". 10 років тому ця стрічка займала третє місце, поступаючись "Касабланці" Майкла Кертіца. Тепер картини помінялися місцями і у "Касабланки" - "бронза".

Найстрімкіші стрибки вгору зробили стрічки "Скажений бик" (1980) Мартіна Скорсезе - з 28-го на 4-е місце і "Запаморочення" (1958) Альфреда Хічкока - з 61-го на 9-е. П`яту позицію зайняв фільм "Ті, що співають під дощем" (1952).

Далі в десятці йдуть: "Віднесені вітром" (1939), "Лоуренс Аравійський" (1962), "Список Шиндлера" (1993), "Чарівник країни Оз" (1939).

ІТАР-ТАРС