Сьогодні у Києві - публічні дебати у стилі «Оксфордського клубу»

Сьогодні у Києві, у залі Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка, відбудуться публічні дебати на тему «Проведення великих спортивних змагань зміцнює економіку країни».

Публічні дебати організуються Фондом «Ефективне Управління» разом із BBC World News та Intelligence Squared.

Через рік Україна прийматиме в себе чемпіонат УЄФА ЄВРО-2012. Коли країна виграла цю можливість 4 роки тому, це був один із рідкісних випадків, коли всі українські політичні партії та громадські організації висловили одностайне схвалення прийняття ігор у себе. Ми також бачимо, яка запекла боротьба йде щоразу між містами та країнами по всьому світі за право проведення в себе міжнародних чемпіонатів. Проте, на практиці не всі масштабні спортивні події обертаються успіхом і очевидними вигодами для країн-господарів. У світі зараз іде активна дискусія про те, наскільки є виправданим існуючий ажіотаж щодо проведення такого роду заходів, особливо країнами, що розвиваються. Міжнародний досвід відносно користі для країн-господарів від проведення великих спортивних заходів неоднозначний.

Чи є ставка на великі спортивні проекти правильною стратегією для країни або можна знайти краще застосування ресурсам держави? Чи переважують потенційні вигоди ризики поганої підготовки?

Питання плюсів та мінусів для країн-господарів від проведення великих спортивних заходів обговорюватимуть сьогодні представники експертного співтовариства, міжнародних організацій, органів центральної і місцевої влади, бізнесу та науковці.

Спікерами у дебатах «Проведення великих спортивних змагань зміцнює економіку країни» виступлять:

Високоповажний Лорд Пітер МЕНДЕЛЬСОН - член Палати Лордів, ініціатор та куратор будівництва Куполу тисячоліття, Велика Британія;

Ліеполло Лебоханг ПХЕКО – громадський діяч, директор з питань політики та зовнішніх зв’язків торгівельної асоціації The Trade Collective, ПАР;

Мані Шанкар АЙЯР - міністр з питань молоді та спорту 2006-2009 років, член Верхньої палати Парламенту, Індія;

Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ - директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні.

Початок дебатів – о 19.00.

Публічні дебати транслюватимуться найбільшою міжнародною телекомпанією ВВС World News.

Як повідомляв УНІАН, проект публічних дебатів спрямований на підвищення поінформованості громадян України про найважливіші економічні завдання, які стоять перед країною, та формування культури ведення конструктивної й аргументованої дискусії.

Дебати організовуються у стилі «Оксфордського клубу». Для обговорення теми дебатів формуються дві панелі спікерів, які виступають «за» і «проти» запропонованої тези. Під час першої частини дебатів спікери із двох панелей по черзі викладають ключові аргументи на підтримку своєї позиції. Далі йде сесія питання-відповідь, під час якої аудиторія одержує можливість задати питання та прокоментувати виступи спікерів. До і після дебатів проводиться голосування аудиторії відносно запропонованої теми, яке дозволяє оцінити, наскільки переконливими були аргументи тієї або іншої сторони під час дебатів.

Бути спікерами запрошуються провідні українські та міжнародні експерти, політики, представники бізнесу та громадських організацій.

Детальніше про проект на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org