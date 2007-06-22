У пекінської Олімпіади буде власний суд

У четвер 21 червня в Пекіні був створений спеціальний суд, який опікатиметься справами, пов`язаними з літніми Олімпійськими іграми 2008 року. Найближчим часом суд розбиратиме претензії жителів столиці Китаю, яких виселяють з місць, де ведеться будівництво олімпійських об`єктів, повідомляє Associated Press.

В останні місяці примусові виселення жителів Пекіна набули масового характеру, і багато китайців вважають компенсацію, яка надається ним, недостатньою. Люди часто одержують нове житло далеко від свого місця роботи. За офіційною інформацією, за останній місяць було переселено п`ять тисяч жителів, і скарг від них не надходило.

Окрім справ про переселенців, олімпійський суд має вирішувати спори, які можуть виникнути на території Ігор-2008 під час їх проведення. Зокрема суд розбиратиме справи про законність торгівлі олімпійською атрибутикою і товарами з символікою Ігор.

Лента.ру