Кабмін затвердив порядок відчуження об`єктів держвласності
Постанова оприлюднена на сайті уряду
Кабінет міністрів України постановою № 803 від 6 червня 2007 року затвердив порядок відчуження об`єктів державної власності.
Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.
Порядок визначає механізм і способи відчуження об`єктів державної власності.
Дія порядку розповсюджується на відчуження майна, переданого казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об`єднанням), установам і організаціям, а також майна, переданого Національній і галузевим академіям наук в безстрокове безоплатне користування.
Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу, об`єднання внесків учасників товариства за договором про спільну діяльність (якщо виникає право загальної власності на таке майно).
Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб`єктом господарювання, на балансі якого воно знаходиться, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб`єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції в межах, визначених законодавчими актами.
Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних принципах - через біржі, на аукціоні, конкурсі.
У разі, коли майно не продано на аукціоні або на конкурсі, воно може бути продане через біржі за узгодженням з суб`єктом управління і Фондом державного майна.
У разі, коли майно не продане на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставляння на торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш, ніж на 30% за узгодженням з суб`єктом управління.
Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, конкурсі, публікується не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в друкованих ЗМІ.
Рішення про надання згоди суб`єкта управління на відчуження майна діє не більш 12 місяців після дати його прийняття.