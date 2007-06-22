Кабмін затвердив порядок відчуження об`єктів держвласності

Кабінет міністрів України постановою № 803 від 6 червня 2007 року затвердив порядок відчуження об`єктів державної власності.

Відповідна постанова оприлюднена на сайті уряду.

Порядок визначає механізм і способи відчуження об`єктів державної власності.

Дія порядку розповсюджується на відчуження майна, переданого казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об`єднанням), установам і організаціям, а також майна, переданого Національній і галузевим академіям наук в безстрокове безоплатне користування.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу, об`єднання внесків учасників товариства за договором про спільну діяльність (якщо виникає право загальної власності на таке майно).

Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб`єктом господарювання, на балансі якого воно знаходиться, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб`єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції в межах, визначених законодавчими актами.

Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних принципах - через біржі, на аукціоні, конкурсі.

У разі, коли майно не продано на аукціоні або на конкурсі, воно може бути продане через біржі за узгодженням з суб`єктом управління і Фондом державного майна.

У разі, коли майно не продане на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставляння на торги, початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш, ніж на 30% за узгодженням з суб`єктом управління.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, конкурсі, публікується не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в друкованих ЗМІ.

Рішення про надання згоди суб`єкта управління на відчуження майна діє не більш 12 місяців після дати його прийняття.