В українській армії 58% - контрактники

Збройні сили України до 2015 року вийдуть на заплановані показники у 80-90% із комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Про це сказав начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО під час робочої поїздки по Криму, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

За словами Г.ПЕДЧЕНКА, “станом на сьогодні у Збройних силах України 58 відсотків контрактників. За цей рік ми поліпшили цей показник на 8 відсотків”.

Як сказав начальник Генштабу, якщо не збавляти цього темпу, то до 2015 року ЗСУ вийдуть на заплановані показники 80-90% із комплектування армії військовослужбовцями за контрактом.