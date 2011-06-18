В українській армії 58% - контрактники
01:16, 18 червня 2011Суспільство
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Начальник Генштабу каже і про 90
Збройні сили України до 2015 року вийдуть на заплановані показники у 80-90% із комплектування військовослужбовцями за контрактом.
Про це сказав начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО під час робочої поїздки по Криму, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.
За словами Г.ПЕДЧЕНКА, “станом на сьогодні у Збройних силах України 58 відсотків контрактників. За цей рік ми поліпшили цей показник на 8 відсотків”.
Як сказав начальник Генштабу, якщо не збавляти цього темпу, то до 2015 року ЗСУ вийдуть на заплановані показники 80-90% із комплектування армії військовослужбовцями за контрактом.
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