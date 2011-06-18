У постраждалих від холери регіонах України відкриють курортний сезон

У регіонах ситуація з холерою контролюється. Про це заявив Олександр Аніщенко – міністр охорони здоров`я України.

За його словами, комісія Міністерства охорони здоров`я вирушила до Маріуполя, коли звідти надійшов сигнал про спалах захворюваності на холеру. На даний момент у лікарні ще знаходяться дві жінки, хворі на холеру, – відзначив Аніщенко. Їх лікуванням займаються місцеві лікарі.

Таким чином, в Новоазовському і Першотравневому регіонах області буде незабаром відкрито купальний сезон, оскільки випадки захворювання на холеру вже не реєструються.

Міністр відзначив, що в Україні вжили заходів із запобіганню подальшому розповсюдженню холери.

Ура-інформ