У Нафтогазі запевняють, що $150 мільйонів заплатили за безпеку

Розробка Чорноморського шельфу потребує особливих умов, зокрема, дотримання якнайжорсткіших вимог безпеки, тому при закупівлі нової бурової техніки цьому питанню приділяється особлива увага.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН в інтерв'ю «5 каналу».

«Питання безпеки виписано буквально на кожній сторінці технічної документації для нової бурової установки і додаткового устаткування для неї. Наше головне завдання при розробці цієї документації – захистити себе від повторення тієї трагедії, яка сталася в Мексиканській затоці», - наголосив він.

При цьому він додав, що «вартість цієї установки - 250 млн. доларів. Ми заплатили, відповідно до умов контракту, 80% – 202 млн. дол. Підтвердження є. Ось - оплата всіх рахунків. А от те, що розповсюджується на решту 150 млн. дол. додаткового устаткування, додаткових умов, все те, щоб захистити на десятки років надалі роботу цієї бурової установки», - відзначив В.ЧУПРУН, демонструючи пакет документації.

В.ЧУПРУН також продемонстрував в ефірі телеканалу тендерну документацію на саму бурову установку, придбану нещодавно в Сінгапурі, додаткове устаткування для неї і банківські документи про оплату 80% базової вартості установки.

«Умови такі, що окрім цієї бурової установки ми ще замовляємо устаткування, яке знадобиться нам надалі на наступних бурових установках, - другій, третій, десятій. Сюди входять і вертолітна техніка, і перевезення, і так далі. Але ціна базової установки - 250 млн. дол. Її можна перевірити. Тут поставлено сотні печаток, сотні підписів. Вона пройшла аудит у всіх інстанціях. Зараз вона проходить аудит у всіх компетентних органах. Ми - відкриті. Наша компанія є публічною. Ми не маємо права ані вліво, ані вправо зробити, особливо, що стосується фінансових питань», - наголосив В.ЧУПРУН.

Нагадаємо, що 27 травня в статті під назвою «Вишка для Бойка» в газеті «Дзеркало тижня. Україна» висловлювалося припущення, що компанія «Чорноморнафтогаз» купила сінгапурську бурову установку за завищеною на 150 млн. дол. ціною через британську фірму, яка перемогла в тендері. За ціни установки у продавця в 248,5 млн. дол. «Чорноморнафтогазу» вона обійшлася в 400 млн. дол.

Після чого міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО назвав замовним матеріал про закупівлю «Чорноморнафтогазом» самопідйомної плавучої бурової установки за завищеною ціною і попросив СБУ з'ясувати, хто може бути його замовником.

Як повідомлялося, в квітні 2011 року Ю.БОЙКО прогнозував, що вже наприкінці поточного року на Суботинське родовище повинна бути доставлена сучасна бурова платформа, яку «Нафтогаз України» купив у Сінгапурі.