Янукович і Фрадков підписали Програму економічного співробітництва

Прем`єр-міністри України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Михайло ФРАДКОВ сьогодні підписали Програму економічного співробітництва двох країн на 2008-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, документ був підписаний після закінчення другого засідання Комітету з питань економічного співробітництва двосторонньої міждержавної комісії в Москві.

Прем`єри також підписали Протокол другого засідання Комітету.

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі РФ Віталій САВЕЛЬЄВ підписали перелік заходів до Програми економічного співробітництва на 2008-2010 роки.

Як повідомляв УНІАН, проект Програми економічного співробітництва Російської Федерації і України на 2008-2010 роки узгоджений 21 червня під час засідання секретаріату Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося за участю А.КІНАХА і В.САВЕЛЬЄВА.

Попередні домовленості передбачали врегулювання поставок холоднокатаного прокату з України на митну територію РФ, вдосконалення і розвиток виробничої міждержавної кооперації.

Згідно з даними Мінекономіки, в 2007 році збереглася сформована впродовж останніх років тенденція зростання товарообігу між Україною і Росією. У січні-квітні 2007 року, за даними митної служби РФ, взаємний товарообіг збільшився, порівняно з відповідним періодом 2006 року, на 27% і становив 8 млрд. 946 млн. дол. США.