Янукович і Путін поговорили про ГТС

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН під час зустрічі 21 червня обговорили перспективи розвитку європейською і середньоазіатською газотранспортних систем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Москві після завершення засідання Комітету з питань економічного співробітництва міждержавної українсько-російської комісії.

За його словами, розгляд цього питання буде продовжено на засіданні міждержавної комісії «Ющенко-Путін», яке пройде в серпні.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, сторони домовилися, що це питання має обговорюватися, враховуючи те, що Україна і Росія є стратегічними партнерами в питанні транзиту газу, і 90% російського газу транзитом проходить через територію України.

Прем`єр відзначив, що газотранспортні системи Середньої Азії і Європи потребують модернізації, розширення можливостей і збільшення надійності транспортування.

«Ми маємо проводити цю роботу з урахуванням технічних можливостей і економічних інтересів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.