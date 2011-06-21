Росіянин намагався вивезти з України кулемет

У Сумській області громадянин Російської Федерації намагався перетнути митний кордон із розібраним на частини кулеметом імпортного виробництва в багажнику власного автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-групи Сумської митниці, о 5:30 ранку під час проведення спільних заходів співробітників Служби безпеки України, митників і прикордонників у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Бачевськ» митного поста «Глухів» Сумської митниці було зупинено автомобіль «Тойота». Його водій, громадянин Росії, обрав «зелений» коридор - шлях спрощеного митного огляду.

Знахідка вразила досвідчених оперативників Служби боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил: у багажнику автомобіля вони виявили розібраний на запчастини (не вистачало ствола) кулемет югославського виробництва М-33, аналог німецького - МГ-42. Росіянин пояснив ситуацію просто: ввозив запчастини, щоб «реставрувати» історичну зброю.

За даним фактом проводиться перевірка.