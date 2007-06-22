Ющенко попереджає про перегляд приватизації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попереджає про можливий перегляд приватизації деяких стратегічних об’єктів, проданих з порушеннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на презентації своїх соціальних ініціатив у Острозькій академії на Рівненщині.

Президент розкритикував хід приватизації таких підприємств, як „Укртелеком”, „Одеський припортовий завод”, а також вже приватизованого „Луганськотепловоза".

"Треба перейти до чесної приватизації. Відкритої приватизації”, - наголосив він.

„Подивіться на те шоу, яке було влаштовано навколо приватизації акцій Укртелекому. Яка країна провідну національну компанію, валютну компанію продає по одному відсотку на фондовому національному ринку. Та навпаки, продають пакет з надією, що приходить потенційний інвестор, який вкладає туди інвестиції, який до чинного прибутку додає ще перспективу розвитку", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Чому ми йдемо тіньовим шляхом?" – зауважив глава держави, згадавши про "Луганськотепловоз. "Чому так думається приватизувати „Одеський припортовий завод”, - запитав він.

"Я попереджаю, все це буде переглянуто. Така практика не буде мати жодних перспектив", - наголосив В.ЮЩЕНКО.