У Севастополі розпочалися збори православних військових священиків

Сьогодні у Севастополі розпочалися традиційні щорічні збори православних військових священиків. Участь у них беруть представники усіх єпархій, розташованих на території України – загалом майже 60 чоловік

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони.

Під час зборів священики планують обмінятися досвідом душпастирської опіки військовослужбовців та співпраці з командуванням військових частин, обговорити проблеми та перспективи створення у Збройних Силах України інституту військових капеланів.

21 червня у роботі зборів військових священиків взяли участь начальник Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Борис АНДРЕСЮК, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Віктор МАКСИМОВ.

Начальник Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України оголосив учасникам привітання від міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ та висловив упевненість у тому, що співпраця між військовим відомством та представниками православної церкви сприятиме вирішенню всіх завдань, які покладені на Збройні Сили України щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості нашої держави.

Програмою зборів військових священиків передбачено спільний молебень у Свято-Покровському соборі, доповіді та виступи у дебатах.

Священники також планують відвідати кораблі Військово-Морських Сил Збройних Сил України – фрегат “Гетьман Сагайдачний” та Чорноморського флоту Російської Федерації – гвардійський ракетний крейсер “Москва”.

22 червня, у день початку Великої Вітчизняної війни святі отці відслужать панахиду за загиблими на Меморіальному комплексі “35-а берегова батарея”.