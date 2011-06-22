Литвин: читання Біблії повинно стати повсякденністю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогодні світ повертається до протистояння, до формування нових центрів впливу.

Про це він сказав під час урочистої церемонії відкриття Дому Біблії в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Він зазначив, що завершився передбачуваний, прогнозований мирний етап людства у повоєнний період, і водночас відбувається повернення до іншої історії - повернення до протистояння, до формування нових центрів впливу, до намагання підпорядкувати собі країни і держави, які розглядаються як підмандатні території.

«Закінчився передбачуваний, прогнозований і більш-менш стабільний мирний етап людства у повоєнний період”, - сказав В.ЛИТВИН. Він пояснив це тим, що загострюється і буде загострюватись боротьба за енергоносії, боротьба за продовольство. За цих обставин, вважає В.ЛИТВИН, «лише розум, лише віра, лише дотримання Божих заповідей дозволять людям подолати цей критичний рубіж».

У зв’язку із тим, що 20-річчя Українського Біблійного товариства збіглось в часі з 22 червня - днем початку Великої Вітчизняної війни, голова ВР зазначив: «Ми повинні говорити про головне - як не допустити подібне, про людину, про те, як вона жила і як вона вижила, про те, що саме тоді люди звернулись до церкви, за рахунок чого намагались здобути омріяну Перемогу». Він порадив «гарячим головам» перед тим, як приймати важливі рішення або вигукувати гасла, почитати декілька сторінок із Біблії і заспокоїтися».

В.ЛИТВИН сказав, що Дім Біблії потрібно створити на Печерських пагорбах, принаймні у трикутнику - Верховна Рада України, Кабінет міністрів, Адміністрація Президента. Він зазначив, що «читання Біблії повинно стати повсякденністю”. Законодавці повинні розуміти своє високе призначення не лише у години складних рішень, а й повсякчас», - сказав голова ВР.

В повідомленні прес-служби ВР зазначається, що сьогодні Українське Біблійне товариство презентувало новий, Четвертий повний український переклад Біблії з давньогрецької мови (Септуагінти). Переклад здійснено лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка архімандритом Рафаїлом ТУРКОНЯКОМ під редакцією відомих мовознавців і філологів Національної академії наук та провідних університетів України. В.ЛИТВИН назвав «Божим промислом» презентацію Біблії і відкриття Дому Біблії саме у ці дні, «які підкреслюють правоту вчених про кінець історії і повернення до історії».

Голова Верховної Ради України повідомив, що восени, у день проведення урочистого засідання з нагоди 20-річчя Незалежності України, у кулуарах парламенту відбудеться виставка Біблій та інших робіт релігійного змісту. «Повинно нарешті відбутися порозуміння як конфесій, так і політиків, - сказав він. - Владу не любили, владу боялись і зневажали, але ми ніколи не досягнемо високо рівня людського розвитку, якщо у нас бодай на мінімальному рівні не буде встановлена довіра між владою і суспільством».

В.ЛИТВИН вважає, що головна відповідальність за це лежить на плечах влади. Разом з тим, він висловив переконання, що політики і суспільство повинні продемонструвати спільну зацікавленість у тому, щоб Україна була такою державою, яку поважатимуть насамперед її громадяни, тоді її буде поважати весь світ.

*** Українське Біблійне товариство – міжконфесійна християнська організація, заснована 1991 року. Її метою є переклад, друкування і розповсюдження Біблії та біблійної літератури українською мовою й мовами нацменшин, що проживають на території нашої держави. До складу Товариства входять 16 провідних українських конфесій православного, католицького та протестантського віросповідання, а також Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. Товариство є повноправним членом всесвітньої організації Об’єднаних Біблійних Товариств.