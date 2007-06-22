Олександр Дубілет: на сьогодні зміна курсу гривні недоцільна

На сьогодні зміна курсу гривні недоцільна. Таку думку висловив голова правління КБ «ПриватБанк» Олександр ДУБІЛЕТ журналістам, відповідаючи на питання про можливу ревальвацію курсу національної валюти, передає кореспондент УНІАН.

«Я вважаю, що НБУ зможе в цій ситуації тримати курс стабільним, - сказав О.ДУБІЛЕТ. - Тому що стабільність вигідніша навіть, ніж економічно правильний тренд, тобто зміни. З погляду планування, з погляду спокою, впевненості в завтрашньому дні, це важливіше».

Довідка УНІАН. У квітні 2005 року Національний банк України провів ревальвацію гривні. НБУ з 21 квітня 2005 року встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 5,05 грн. за 1 дол., що на 14 копійок вище, ніж 20 квітня 2005 року.

До сьогоднішнього дня Нацбанк утримував курс національної валюти на встановленому тоді рівні – 5,05 грн. за 1 дол. США.